الإمارات الثانية عالمياً في تدشين الأبراج الشاهقة خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر «بلس 300» بنهاية عام 2023، بحسب المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH».

وأفادت بيانات المجلس بأن الإمارات تحتضن حالياً 34 برجاً شاهقاً يزيد ارتفاع كل منها على 300 متر، تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 31 برجاً من الفئة نفسها. وتصدرت الصين القائمة العالمية بمجموع 116 برجاً شاهقاً من فئة «بلس 300» «+300».

وحلت كوريا الجنوبية في الترتيب الرابع عالمياً بمجموع سبعة أبراج يزيد ارتفاع الواحد منها على 300 متر، تليها دولة ماليزيا بمجموع 6 أبراج، ثم تايلاند بمجموع ثلاثة أبراج من الفئة ذاتها.

وجاءت أستراليا واليابان في الترتيب السابع بواقع برجين لكل منهما، ثم إندونيسيا في الترتيب الثامن بواقع برج واحد يزيد طوله على 300 متر.

إنجاز جديد

ووفق البيانات ذاتها، جاءت الإمارات في الترتيب الثالث عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة بفئاتها الثلاث «بلس 150 متراً»، و«بلس 200 متر»، و«بلس 300 متر»، حيث تحتضن الدولة 517 برجاً شاهقاً بنهاية عام 2023 مقارنة بنحو 479 برجاً منتصف عام 2022، ما يعني إنجاز 38 برجاً شاهقاً في غضون 18 شهراً.

وجاءت الصين في الترتيب الأول عالمياً بمجموع 4391 برجاً، تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 1160 برجاً من الفئات الثلاث.

وحلت كوريا الجنوبية في الترتيب الرابع بمجموع 362 برجاً شاهقاً، ثم اليابان بمجموع 332 برجاً، ثم ماليزيا في الترتيب السادس بمجموع 353 برجاً شاهقاً.

وجاءت أستراليا في الترتيب السابع عالمياً بمجموع 214 برجاً، تليها إندونيسيا بمجموع 185 برجاً، ثم كندا بمجموع 177 برجاً، ثم تايلاند التي حلت عاشراً بمجموع 159 برجاً شاهقاً.

هيئة دولية

يعتبر المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية الهيئة الدولية المتخصصة في مجال المباني الشاهقة والتصميم الحضري المُستدام.

وتعتبر تلك المنظمة منظمة غير ربحية مقرها في معهد إلينوي للتكنولوجيا في مدينة شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، ومن اختصاص المجلس منح لقب «أطول مبنى في العالم» وله سلطة على نطاق واسع لتحديد الارتفاع الرسمي للمباني العالية.