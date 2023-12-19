الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سيف السويدي: 15% زيادة في الحركة الجوية بمطارات الدولة خلال "COP28"

سيف السويدي: 15% زيادة في الحركة الجوية بمطارات الدولة خلال "COP28"
19 ديسمبر 2023 11:24

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن مطارات الدولة شهدت زيادة في الحركة الجوية بنسبة 15% خلال فترة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة "إكسبو دبي".

وقال إن مطار آل مكتوم الدولي سجّل أكبر عدد من الرِّحْلات المجدولة وغير المجدولة، مثل طائرات الخاصة ورجال الأعمال، في أول يوم للمؤتمر الذي وافق 30 نوفمبر 2023، وهو اليوم الذي شهد أعلى معدل للحركة الجوية اليومية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بـ 2848 حركة جوية.

وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني، بدأت في وقت مبكر من العام بالتحضير والاستعداد لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم بالتنسيق والتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين، ونظمت اجتماعات تنسيقية وجلسات اتصال يومية لمناقشة الخطط اليومية وتحسين أنظمة إدارة شبكة الملاحة الجوية للتعامل مع الزيادة التي كانت متوقعة وتنظيم تمارين محاكاة، خاصة وأن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع النشاط الكبير الذي تشهده الحركة السياحية في هذا الوقت من العام.

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
متحف المستقبل يستقبل قادة العالم على هامش مشاركتهم في COP28

وذكر السويدي أن اللجان المعنية بالمجال الجوي والمطارات قامت بوضع الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مشيرا إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة للتحكم بالحركة الجوية والمتابعة الدقيقة للرحلات القادمة إلى الدولة لحضور المؤتمر، بالتنسيق المستمر مع إدارات الملاحة الجوية في الدول المجاورة.

وأشار إلى أن قطاع الطيران في الدولة حقق، بفضل جهود جميع الشركاء الاستراتيجيين، نجاحًا ملموسًا في تنظيم الحركة الجوية وضمان وصول ومغادرة جميع ضيوف المؤتمر بكل سلاسة وأمان.

المصدر: وام
كوب 28
الطيران المدني
مطارات الدولة
سيف بن زايد
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«القرية العالمية» تحتفل بالعام الجديد.. 7 مرات
الترفيه
«القرية العالمية» تحتفل بالعام الجديد.. 7 مرات
اليوم 14:02
«سلة الفرسان» يتنازل عن قمة «غرب آسيا»
الرياضة
«سلة الفرسان» يتنازل عن قمة «غرب آسيا»
اليوم 14:00
"الإمارات للطاقة النووية" تعلن إتمام تحميل الوقود في المحطة الرابعة ببراكة
اقتصاد
"الإمارات للطاقة النووية" تعلن إتمام تحميل الوقود في المحطة الرابعة ببراكة
اليوم 13:51
«التسلل شبه الآلي» في كأس آسيا
الرياضة
«التسلل شبه الآلي» في كأس آسيا
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©