4.63 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي إلى 4.63 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من صفقات كبيرة أبرمت على أسهم شركة «ألفا ظبي» القابضة بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار درهم.

وشهدت الجلسة إبرام صفقتين كبيرتين على أسهم شركة «ألفا ظبي» القابضة استحوذ من خلالهما مستثمرون مواطنون على نحو 139 مليون سهم كانت مملوكة لمستثمرين أجانب، وهي تعادل نحو 1.39% من إجمالي أسهم شركة ألفا ظبي القابضة المدرجة في سوق أبوظبي عند سعر 25.86 درهم للسهم بقيمة إجمالية للصفقتين بلغت 3.6 مليار درهم، علما أن سهم الشركة أغلق، أمس، عند مستوى 21.28 درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.8% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

كما شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام نحو 15 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 338 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.63 مليار درهم، بينما أغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة «الخضراء» بارتفاع نسبته 0.18% عند مستوى 9494 نقطة.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم الشركة العالمية القابضة، بقيمة 226 مليون درهم، حيث أغلق سهم الشركة على سعر 399.5 درهم دون تغيير، تلاها التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 148 مليون درهم، (إضافة إلى الصفقتين الكبيرتين بقيمة 3.6 مليار درهم).

كما حظيت أسهم شركة الياه سات بتداولات قيمتها 104 ملايين درهم وذلك عقب الإفصاح أمس، عن توصية مجلسي إدارة الياه سات وبيانات للإندماج، حيث أغلق سهم الشركة على مستوى 2.66 درهم بانخفاض 2.2% وذلك نتيجة جني أرباح على سهم الشركة بعد أن كان ارتفع إلى 2.77 درهم عند افتتاح الجلسة.

أما سهم «بيانات» فقد أغلق مرتفعا بنسبة 1.43% عند مستوى 3.55 درهم.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات نحو 135 مليون درهم تم تداولها من خلال 5133 صفقة وبحجم تداولات بلغ 74 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.18% أيضاً عند مستوى 3998 نقطة. وتركزت التداولات على سهم إعمار العقارية بقيمة 34 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 7.59 درهم مرتفعا بنسبة 1.06%.

تلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة تداولات بلغت 22.5 مليون درهم والذي أغلق عند مستوى 17.05 درهم مرتفعا بنسبة 1.187%.

وجاء بنك دبي الإسلامي بقيمة تداولات بلغت 9 ملايين درهم وأغلق على مستوى 5.66 درهم بانخفاض نسبته 0.702%.