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اقتصاد

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مبادرة «الأرض الفعّالة»

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مبادرة «الأرض الفعّالة»
20 ديسمبر 2023 00:47

أبوظبي (وام)

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة سيمنز، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «زيست أسوشيتس» الاستشارية، مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع حلول كفاءة الطاقة، تحت عنوان «الأرض الفعّالة».
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التزام الإمارات طويل المدى بالعمل المناخي، من خلال إنشاء جهة جديد تقوم بتنسيق وتمويل وتسريع نشر حلول كفاءة الطاقة على المستوى الدولي.
كما تسعى المبادرة إلى تحويل الدولة إلى مركز فني ومالي لنشر كفاءة استخدام الطاقة على مستوى العالم، بناءً على مكانتها كمركز تمويل أخضر ناشئ، ومحرك مبكر في مجال العمل على كفاءة استخدام الطاقة، بعد أن أنشأت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في عام 2013. وتعد «الأرض الفعّالة» جزءاً من مجموعة من المبادرات التي يتم تطويرها في إطار «منصة الأرض» التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف «COP28».
وتعمل المبادرة على تطوير أفضل الأدوات لتسهيل تنفيذ كفاءة الطاقة، والتي يتم تحقيقها، على سبيل المثال، من خلال توحيد المعايير، ومراقبة الجودة، وتجميع المشاريع والعناية الفنية الواجبة، والحوار المالي، وإشراك القطاع العام ودعم تكنولوجيا القطاع الخاص ومقدمي الخدمات.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تعمل الوزارة مع شركة سيمنز، وبنك أبوظبي الأول، و«زيست أسوشيتس» لاستكشاف كيف يمكن لمبادرة الأرض الفعّالة الاستفادة من السجل الناجح لدولة الإمارات في تسهيل حلول توفير الطاقة، وهي مبادرة تتوافق مع نهجنا العملي في العمل المناخي، من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتمويل للاستثمار في حلول مجدية تجارياً، تقلل الانبعاثات، وتترك إرثاً دائماً بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
سيمنز
شركة سيمنز
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بنك أبوظبي الأول
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