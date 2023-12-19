الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار العقارية» تنتج 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية في الإمارات

خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة مع «يلو دوور إنرجي» (من المصدر)
20 ديسمبر 2023 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الإسلامي» و«الدار» يبرمان صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة
«cop28» تغيير لمسار التاريخ المناخي

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» أمس، إبرام شراكة مع «يلو دوور إنرجي»، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.
تم توقيع الشراكة بين «الدار»، و«يلو دوور إنرجي» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بحضور كل من سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار»، وروري مكارثي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «يلو دوور إنرجي».
وتحرص الدار بهذه الخطوة على تزويد مشاريعها العقارية بالطاقة النظيفة، كون ذلك ركيزة أساسية ضمن خطتها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، التي أعلنت عنها في شهر يناير الماضي لإزالة الكربون من أصولها وأعمالها بحلول العام 2050. 
وبموجب الشراكة، تتولّى شركة «يلو دوور إنرجي» مسؤولية تمويل تصميم وتطوير وصيانة أنظمة توليد الطاقة الشمسية المستخدمة في 45 أصلاً من عقارات التجزئة والتعليم والضيافة التابعة للدار على مدار العشرين عاماً القادمة. وبالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموجودة على أسطح البنايات والمرائب والمساحات الأرضية، سيتم توليد 34 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ما سيسهم في تحقيق وفورات في التكلفة ومن ثمّ رفع الكفاءة التشغيلية.
سيسهم مشروع التحوّل إلى الطاقة الشمسية، اعتباراً من 2024، في إزالة 23.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر أصول الدار العقارية خلال العام الأول من التنفيذ، ما سيترتب عليه خفض انبعاثات الدار من غازات الدفيئة ضمن النطاق 2 للطاقة المشترية للأصول بنسبة 12% وفقاً لخط أساس الشركة في عام 2022. وطوال فترة تنفيذ المشروع بأكمله، ستتم تجنب أكثر من 560 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبشكل عام، سيرتفع متوسط اعتماد شركة الدار على الطاقة النظيفة بنسبة 12% عبر محفظة أصولها بالكامل، بينما ستسجّل مجموعة مختارة من عقاراتها ما يصل إلى 25%.
وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار»: «يواصل القطاع العقاري دوره المحوري في تمكين التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بهدف ترسيخ أسس الاستدامة عبر مختلف المشاريع العقارية. وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية استخدام حلول الطاقة الشمسية، التي تُعد أحد أبرز المصادر الطبيعية الغنية بدولة الإمارات، عبر مشاريعنا المختلفة، فإن شراكتنا مع مؤسسة «يلو دوور إنرجي» تُعد خطوة مهمة لدعم تحوّلنا إلى الطاقة النظيفة وبالتالي تحقيق وفورات في تكاليف استهلاك الطاقة وتعميم استخدام تكنولوجيا الطاقة في دولة الإمارات. وتواصل شركة الدار إيجاد أفضل الطرق لإحراز تقدم ملموس عبر خطتها نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وتعزيز المبادرات المستدامة والخضراء عبر مشاريعها العقارية».
ومن جانبه، قال روري مكارثي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «يلو دوور إنرجي»: «نحن فخورون بشراكتنا مع الدار، التي جاءت على هامش فعاليات «مؤتمر الأطراف كوب 28»، دعماً لمسيرتها نحو الاستدامة ولمساندتها في تحقيق أهدافها ضمن خطة صافي الانبعاثات الصفري. 
وتعاونت شركة «يلو دوور إنرجي» على مدار نحو عشر سنوات مع العديد من الشركات الرائدة بدولة الإمارات من أجل الحد من تكاليفها في استهلاك الطاقة ودعمها في ترجمة أهدافها المستدامة المنشودة، وكل ذلك دون الحاجة إلى أي اعتماد على استثمارات رأسمالية. وأظهر «مؤتمر الأطراف كوب 28»، ترجمة فعلية لنوايا الشركات، واهتماماً عالياً تجاه السلامة البيئية، وتؤكد شراكتنا اليوم مع الدار التزامنا بالتعاون مع مختلف الأطراف، واتخاذ خطوات حاسمة من أجل إحداث أثر إيجابي».

الدار العقارية
الإمارات
شركة الدار العقارية
الطاقة الشمسية
الطاقة النظيفة
الطاقة المستدامة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
الرياضة
إسبانيا تنشر تسجيلات «الفار»!
اليوم 17:18
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
الرياضة
السومة خارج قائمة سوريا لكأس آسيا
اليوم 17:16
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
علوم الدار
نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً
اليوم 17:14
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
اليوم 16:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©