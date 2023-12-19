«الدار العقارية» تنتج 34 ميجاوات من الطاقة الشمسية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» أمس، إبرام شراكة مع «يلو دوور إنرجي»، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.

تم توقيع الشراكة بين «الدار»، و«يلو دوور إنرجي» على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بحضور كل من سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار»، وروري مكارثي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «يلو دوور إنرجي».

وتحرص الدار بهذه الخطوة على تزويد مشاريعها العقارية بالطاقة النظيفة، كون ذلك ركيزة أساسية ضمن خطتها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، التي أعلنت عنها في شهر يناير الماضي لإزالة الكربون من أصولها وأعمالها بحلول العام 2050.

وبموجب الشراكة، تتولّى شركة «يلو دوور إنرجي» مسؤولية تمويل تصميم وتطوير وصيانة أنظمة توليد الطاقة الشمسية المستخدمة في 45 أصلاً من عقارات التجزئة والتعليم والضيافة التابعة للدار على مدار العشرين عاماً القادمة. وبالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموجودة على أسطح البنايات والمرائب والمساحات الأرضية، سيتم توليد 34 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ما سيسهم في تحقيق وفورات في التكلفة ومن ثمّ رفع الكفاءة التشغيلية.

سيسهم مشروع التحوّل إلى الطاقة الشمسية، اعتباراً من 2024، في إزالة 23.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر أصول الدار العقارية خلال العام الأول من التنفيذ، ما سيترتب عليه خفض انبعاثات الدار من غازات الدفيئة ضمن النطاق 2 للطاقة المشترية للأصول بنسبة 12% وفقاً لخط أساس الشركة في عام 2022. وطوال فترة تنفيذ المشروع بأكمله، ستتم تجنب أكثر من 560 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبشكل عام، سيرتفع متوسط اعتماد شركة الدار على الطاقة النظيفة بنسبة 12% عبر محفظة أصولها بالكامل، بينما ستسجّل مجموعة مختارة من عقاراتها ما يصل إلى 25%.

وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار»: «يواصل القطاع العقاري دوره المحوري في تمكين التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بهدف ترسيخ أسس الاستدامة عبر مختلف المشاريع العقارية. وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية استخدام حلول الطاقة الشمسية، التي تُعد أحد أبرز المصادر الطبيعية الغنية بدولة الإمارات، عبر مشاريعنا المختلفة، فإن شراكتنا مع مؤسسة «يلو دوور إنرجي» تُعد خطوة مهمة لدعم تحوّلنا إلى الطاقة النظيفة وبالتالي تحقيق وفورات في تكاليف استهلاك الطاقة وتعميم استخدام تكنولوجيا الطاقة في دولة الإمارات. وتواصل شركة الدار إيجاد أفضل الطرق لإحراز تقدم ملموس عبر خطتها نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وتعزيز المبادرات المستدامة والخضراء عبر مشاريعها العقارية».

ومن جانبه، قال روري مكارثي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «يلو دوور إنرجي»: «نحن فخورون بشراكتنا مع الدار، التي جاءت على هامش فعاليات «مؤتمر الأطراف كوب 28»، دعماً لمسيرتها نحو الاستدامة ولمساندتها في تحقيق أهدافها ضمن خطة صافي الانبعاثات الصفري.

وتعاونت شركة «يلو دوور إنرجي» على مدار نحو عشر سنوات مع العديد من الشركات الرائدة بدولة الإمارات من أجل الحد من تكاليفها في استهلاك الطاقة ودعمها في ترجمة أهدافها المستدامة المنشودة، وكل ذلك دون الحاجة إلى أي اعتماد على استثمارات رأسمالية. وأظهر «مؤتمر الأطراف كوب 28»، ترجمة فعلية لنوايا الشركات، واهتماماً عالياً تجاه السلامة البيئية، وتؤكد شراكتنا اليوم مع الدار التزامنا بالتعاون مع مختلف الأطراف، واتخاذ خطوات حاسمة من أجل إحداث أثر إيجابي».