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اقتصاد

«المركزي الصيني» يضخ 301 مليار يوان في النظام المصرفي

«المركزي الصيني» يضخ 301 مليار يوان في النظام المصرفي
20 ديسمبر 2023 00:47

بكين (د ب أ) 

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ضخ بنك الشعب الصيني، (البنك المركزي)، أمس، 301 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 119 مليار يوان (16.76 مليار دولار)، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%. 
كما ضخ البنك 182 مليار يوان، وفقاً لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 1.95%. 
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).  وإعادة الشراء العكسية، «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. 
وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار مجدداً في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية أمس 7.0982 يوان لكل دولار، مقابل 7.0933 يوان لكل دولار يوم الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليتراجع اليوان بواقع 49 بيب صيني. 
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

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