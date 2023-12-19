أصول مصارف الإمارات تلامس 4 تريليونات درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة بالإمارات بقيمة 381 مليار درهم، لتلامس حاجز 4 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر 2023، للمرة الأولي في تاريخها، حيث بلغت 3.996 تريليون درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 10.5% مقارنة مع قيمتها البالغة 3.615 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022، لتعزز بذلك صدارتها للقطاعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 250 مليار درهم، خلال عام، ليبلغ 2.455 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 2.205 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2022، بنمو نسبته 11.3% خلال الفترة.

وأكدت البيانات أن السيولة الإجمالية بالدولة زادت بقيمة 312 مليار درهم، لتبلغ 2.377 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 2.065 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022، مسجلةً نمواً بنسبة 15.1%.

إلى ذلك، ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 162 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 لتبلغ 648 مليار درهم، مقارنة مع 486 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، بنمو بلغت نسبته 33.3% على أساس سنوي. وجاء الارتفاع في الأصول نتيجة ارتفاع النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 58 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 25.7%، لتبلغ 284 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 226 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

وارتفعت الودائع في جانب الأصول بقيمة 62 مليار درهم، بنمو 124% خلال عام، لتصل 112 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 50 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

وزادت استثمارات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 40 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ 207 مليار درهم، بنمو 24% مقارنة مع رصيدها في أكتوبر 2022 البالغ 167 مليار درهم.

وتظهر البيانات، أن ارتفاع الأصول لدى «المركزي» جاء بدعم من الارتفاع في السيولة والنقد المتوافر للقطاع المصرفي بالدولة خلال الفترة، حيث زاد رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، بقيمة 88 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 44.4%، لتبلغ 286 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 198 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

وزاد رصيد الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة عن المصرف المركزي بقيمة 13 مليار درهم تقريباً تعادل نمواً بنسبة 11.2% ليصل إلى 129 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 116 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع الطلب على الدرهم الإماراتي، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة النقد المتداول في السوق المحلية.

وارتفع رصيد الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي بقيمة 172 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليبلغ 598 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 40.4% خلال عام مقارنة مع رصيدها البالغ 426 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وتشكل الأصول الأجنبية غالبية الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، حيث تظهر البيانات أن الأرصدة المصرفية والودائع العائدة لمصرف الإمارات المركزي لدى البنوك بالخارج ارتفعت بقيمة 121 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 49.2% لتصل إلى 367 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 246 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

كما زاد رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 45 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 37% ليبلغ 166 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 121 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

واستثمرت البنوك العاملة بالدولة مزيداً من الأموال في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، التي ارتفع رصيدها بقيمة 54 مليار درهم، بنمو 34.4% ليصل إلى 211 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 157 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.