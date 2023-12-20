أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن صعدت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.29 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.11 دولار للبرميل، مرتفعا 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

وقالت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأميركية الرسمية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.