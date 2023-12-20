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اقتصاد

الذهب يستقر وسط آمال خفض أسعار الفائدة

الذهب
20 ديسمبر 2023 12:55

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.
ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.
وأشار المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.
وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الثلاثاء إنه لا توجد "ضرورة ملحة" حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.
ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار.

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المصدر: وكالات
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