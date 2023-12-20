"سبيس 42" اسم الشركة الناتجة عن الاندماج المقترح بين "بيانات" و"الياه سات"

أُعلن في أبوظبي عن إطلاق اسم "سبيس 42" على الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج المقترح بين كل من "بيانات ايه اي بي ال سي"، وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، وذلك بناء على إعلان سابق بشأن تصويت مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية واللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما.

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.

وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال بفضل مكانته المالية القوية، والإمكانات التكنولوجية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيمتلكها، ومحفظة منتجاته المتنوعة. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل ووفورات الحجم بين عمليات طرفي الاندماج، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وسيشغل معالي منصور المنصوري، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، كما سيشغل الدكتور بخيت الكثيري، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في حين سيتولى كريم ميشيل صباغ، منصب العضو المنتدب لشركة "سبيس 42" عند إتمام عملية الاندماج.

وسيشرف الفريق الإداري على أعمال الشركة الجديدة مع التركيز على تعزيز التعاون بين أعضاء الفرق الإدارية في شركتي "بيانات" و"الياه سات"، وذلك بهدف تنسيق الجهود والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال.

ويشغل معالي منصور المنصوري عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو كذلك رئيس دائرة الصحة في أبوظبي. ويمتلك معاليه خبرة واسعة في قطاعات الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا في الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بيانات"، حيث قاد عملية الطرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "جي 42".

وقال معالي منصور المنصوري: "أتطلع إلى الفرص التي سيتيحها الاندماج المرتقب بين الشركتين بهدف تأسيس أول شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن هذا الاندماج سيعود بالفائدة على عملائنا الحاليين والجدد حول العالم. وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها كريم صباغ ستُضفي المزيد من القيمة لأعمالنا وقدراتنا على مستوى العالم، وأتطلع إلى العمل مع الفريق بأكمله لتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة".

بدوره، قال كريم ميشيل صباغ: “سعيد بالانضمام إلى الشركة الجديدة، وأتطلع إلى المساهمة في تأسيس أول شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لدي معرفة جيدة بأعمال شركتي "الياه سات" و"بيانات" خلال السنوات الماضية، إذ تمكنت الشركتان من تطوير قدرات مميزة في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. وسيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع".

ومن المقرر أن يباشر أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهامهم بعد اكتمال عملية الاندماج في النصف الثاني من العام 2024. وفي تلك الأثناء، سيواصل كل من حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات"، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات"، مهامهما الحالية في قيادة الشركتين بشكل مستقل.