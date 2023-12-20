سوق أبوظبي العالمي يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت

سيطلق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي منصّة حل المنازعات عبر الإنترنتODR @ADGM، التي تقدم خدمة تسوية ووساطة متقدّمة ورقمية بالكامل.

تُمكّن هذه الخدمة المتطورة مختلف الأطراف حول العالم من حل منازعاتهم عبر المفاوضات الموجّهة شخصيًا، أو من خلال الوسطاء المعتمدين دوليًا لحلّ المنازعات بصورة نهائية.

وتعدّ منصة حل المنازعات ODR @ADGM منصّة آمنة وسرّية تعطي الأولوية لتمكين الأطراف من التحكّم الكامل بحّل منازعاتهم؛ ويُمكن الوصول إليها عن بُعد بسهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني.

وعبر هذه المنصّة، يمكن لمختلف الأطراف تقديم منازعاتهم من خلال توجيههم في سلسلة من الأسئلة التي تؤدي إلى تصميم عرض تسوية للطرف الآخر، ليتمّ فيما بعد إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للانضمام إلى المنصّة والمشاركة في المفاوضات. وبمجرد تسجيل الطرفين، تبدأ المفاوضات عبر الإنترنت، وفق مواعيد نهائية مرنة تعتمد على احتياجات ومتطلبات الأطراف. وفي حالة قبول العرض، يتوفر نموذج اتفاقية تسوية جاهزة للاستخدام عبر المنصة، لتمكين حلّ موجّه شخصيًا. كما تتيح المنصّة للأطراف خيار إنشاء اتفاقية التسوية الخاصة بهم بمساعدة ممثليهم القانونيين.

وفي حال تعذّر الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض يتاح أمام الأطراف خيار الوصول إلى وسيط، مما يتيح لهم التحكّم بنتائج المنازعات. وسيحرص الوسيط على مساعدة الأطراف في تقليص الخلافات أثناء مناقشات التسوية والتوصل إلى حلّ وسط يقبله الطرفان بأقصى قدر من السرية والمرونة. وبالتالي، تعتبر المنصّة الرقمية مجهّزة بالكامل لتمكين مختلف الأطراف من حلّ منازعاتهم، وتوفير الوقت والتكلفة دون التأثير على عملياتهم التجارية اليومية بصورة غير مسبوقة.

ويأتي إعلان مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي عن هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمات الوساطة في عالم الميتافيرس مؤخرًا، بالإضافة إلى حلّ تقنية بلوك تشين الخاص بمحاكم سوق أبوظبي العالمي بهدف الإنفاذ العالمي للأحكام التجارية، ليواصل سوق أبوظبي المالي رحلته الرائدة نحو التحوّل الرقمي في تسوية المنازعات.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "مرة أخرى، يؤكد سوق أبوظبي العالمي قدرته على توفير العديد من الطرق لتغيير نموذج حلّ المنازعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة. ويتوجّه تركيزنا بقوّة نحو مواصلة الابتكار الرقمي المستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، تُعدّ منصّة (ODR) @ADGM أداة يسهل على الأطراف استخدامها للمحافظة على تحكّمهم التامّ في حلّ منازعاتهم، مع تمكين الوصول والسرعة والاستقلالية كمزايا أساسية للمنصّة. والأهم من ذلك، أنّ المنصّة الجديدة تسمح لنا بمتابعة مهمتنا المتمثلة في توسيع نطاق الوساطة كشكل مفضّل في حلّ المنازعات".