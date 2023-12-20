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اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي» و«الدار» يبرمان صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة

«أبوظبي الإسلامي» و«الدار» يبرمان صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة
20 ديسمبر 2023 16:22

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيل مستدام بقيمة مليار درهم لصالح شركة الدار العقارية، وذلك لدعم التحول الاستراتيجي لشركة الدار نحو التمويل المستدام لتمويل مشاريعها واستثماراتها. 

وتساهم هذه الصفقة في رفع إجمالي تسهيلات التمويل البيئي والاجتماعي والمؤسسي للشركة إلى 4.8 مليار درهم إماراتي. 

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كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الدار بدعم المشاريع المفيدة للبيئة والمجتمع، والتي تتماشى مع الطموحات والأهداف الوطنية، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وقاد مصرف أبوظبي الإسلامي هذه الصفقة باعتباره المزوّد الوحيد للتسهيلات، حيث تعتزم شركة الدار استخدام العائدات لتمويل مشاريع مستدامة مثل المباني الخضراء، وتحديث العقارات بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وتدابير مكافحة التلوث، ومصادر الطاقة المتجددة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع لخدمات المصرفية للشركات بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد قيامنا بتقديم تسهيلات بقيمة مليار درهم إماراتي لشركة الدار العقارية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستدامة، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تسريع التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون. ونحن نتطلع إلى مشاركة جهود شركة الدار الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع العقارات، والتعزيز من شراكتنا لدعم مساهمتها في الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وسيواصل المصرف جهوده الرامية لتمكين الشركات من تبنّي المزيد من ممارسات الاستدامة، والتي تساهم بدورها في معالجة التغير المناخي، ودعم تمويلات المشاريع والمبادرات المستدامة، تماشياً مع استراتيجيتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومع إطار عملنا للتمويل المستدام».
ومن جانبه قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: «تتبع شركة الدار استراتيجية نموّ تحوّلية، وتعمل على تنفيذ برنامج صارم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث يُركّز نهجنا على الشراكة، ويساهم التمويل المستدام بدور حاسم في تحقيق أهدافنا. ويسعدنا توسيع علاقتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي دعماً لطموحاتنا في تحقيق مزيد من التقدم على صعيد الاستدامة خلال السنوات المقبلة».
وبالإضافة إلى تقديم هذه التسهيلات لشركة الدار، شارك مصرف أبوظبي الإسلامي في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات من مختلف القطاعات والأحجام، حيث أطلق المصرف إطار عمل التمويل المستدام كجزء من رحلته نحو دمج الاستدامة في أعماله، والذي يُحدد معايير ومتطلبات أهلية التمويل للمشاريع التي تحمل مسمى «خضراء» أو «اجتماعية» أو «مستدامة». ويحدد الإطار أهلية المشاريع التي سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة.

الدار العقارية
مصرف أبوظبي الإسلامي
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