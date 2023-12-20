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اقتصاد

«الاتحادية للرقابة النووية» تستعرض التزامها في التصدي للتغير المناخي

«الاتحادية للرقابة النووية» تستعرض التزامها في التصدي للتغير المناخي
20 ديسمبر 2023 16:24

أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التزامها بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في مؤتمر الأطراف (COP28) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).وتماشياً مع جهود دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي، أكدت مشاركة الهيئة على إمكانات الطاقة النووية كعامل حاسم في معالجة تغير المناخ وتحقيق مستقبل مستدام.
باعتبارها هيئة رقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، استضافت الهيئة جلسة «تحديات تغير المناخ على سلامة المنشآت النووية» خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهدفت الجلسات إلى مناقشة التدابير الحالية المتخذة لمنع وتخفيف آثار التغير المناخي على سلامة المنشآت النووية، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حمايتها على المدى الطويل.
وأعلنت الهيئة خلال الجلسة عن مشروعها التحويلي بعنوان «السلامة النووية التشغيلية المتكاملة (IONS)»، والذي يهدف إلى ضمان تطوير البنية التحتية التي ستدعم سلامة المنشآت النووية ضد آثار التغير المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، استضافت الهيئة حلقة نقاشية للشباب لتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي بين أصحاب القرار في مجال الطاقة النووية في التصدي للتغير المناخي. جمعت الجلسة قادة وشباباً من مختلف المنظمات، بما في ذلك هيئة الطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لمناقشة تعزيز التعاون الدولي وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في القطاع النووي.
كما شاركت ميرة المهيري، مهندس أول التفتيش في الهيئة وأول مفتش مقيم في محطة براكة للطاقة النووية، مساهماتها في ضمان تشغيل المنشآت النووية وفقاً لمعايير الأمن والأمان في دولة الإمارات خلال المؤتمر.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة في الحوار الدولي حول تحقيق الحياد المناخي وحلول الطاقة النظيفة خلال قمة الحياد المناخي التي استمرت يومين.
وعلى هامش الأنشطة الحكومية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حضرت الهيئة «قمة التحالف العالمي للتسامح» التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش.
تظهر مشاركة الهيئة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التزامها المستمر بالتصدي لتحديات التغير المناخي من خلال أنشطتها الرقابية النووية لضمان حماية الجمهور والعاملين والبيئة.

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