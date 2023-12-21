الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار

الذهب
21 ديسمبر 2023 11:27

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.
واستقر العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر  إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.
وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يستقر وسط آمال خفض أسعار الفائدة
الذهب يرتفع بدعم من تراجع عوائد السندات
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
الرياضة
«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة
اليوم 13:00
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
الرياضة
إمبيد.. «النقاط الأعلى»
اليوم 12:55
مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص في الإمارات
اليوم 12:55
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©