أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.

واستقر العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار.



