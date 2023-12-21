«كابيتال ترافيل» تطلق باقات السفر الشتوية إلى 10 وجهات



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة كابيتال ترافيل التابعة لمجموعة أدنيك باقات العطلات الشتوية، التي تقدم للمسافرين تجارب متنوعة وفريدة من نوعها لعشر وجهات.

وتتنوع تلك الوجهات الرائعة ما بين من الوجهات البحرية على شواطئ تتميز بالجمال والهدوء إلى المغامرات على سفوح جبال الألب، حيث توفر كابيتال ترافيل برامج سياحية شتوية بعناية فائقة لعملائها لتزويد المسافرين ومنظمي الرحلات السياحية من أجل الاستمتاع برحلة شتوية استثنائية.

وتوفر كابيتال ترافيل هذه الرحلات الممتعة على مدار أربعة أشهر من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى نهاية شهر مارس المقبل، حيث سيتاح لعملائها تجارب سلسة وشخصية مذهلة، مما يسمح للمسافرين بالاستمتاع برحلات فريدة تتناسب مع اهتماماتهم وميزانياتهم وجداولهم الزمنية.

وتتضمن عروض كابيتال ترافيل الشتوية باقات تشتمل على تذاكر طيران ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية والنقل من المطار، بالإضافة إلى الإقامة في فنادق أربع وخمس نجوم، بما في ذلك وجبات الإفطار، حيث تقدم كل وجهة تجربة فريدة ورحلات إضافية إلى مناطق الجذب السياحي الشهيرة.

ويمكن لعملاء كابيتال ترافيل اختيار ما يناسبهم من بين أفضل عشر وجهات سياحية متنوعة ورائعة وفريدة في الوقت نفسه، وهي تبليسي وغودوري، جورجيا، ورحله استثنائية لكل من جنيف وكورشوفيل، بسويسرا وفرنسا، ورحلة صوفيا - بانسكو، بلغاريا.

وبالإضافة إلى ذلك رحله غوا، الهند ورحلة كينيا، شرق أفريقيا ورحلة كراكوف - زاكوباني، بولندا، ورحلة جزر المالديف، ورحلة موريشيوس، ورحلة أزمير - تركيا، ورحلة مدينة العلا، المملكة العربية السعودية.