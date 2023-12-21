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اقتصاد

«الدار» تطلق برنامج «الرحلة الأكثر استدامة»

«الدار» تطلق برنامج «الرحلة الأكثر استدامة»
22 ديسمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة الدار العقارية، «الدار»، برنامج «الرحلة الأكثر استدامة»، لتشجيع ضيوفها على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، من خلال دعوتهم للالتزام بمجموعة من السلوكيات البيئية المُحددة، وفي المقابل مكافأتهم على جهودهم في الحد من تأثيرهم السلبي على البيئة.
وسيُطبّق البرنامج في جميع العلامات التجارية العالمية في فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس، بما في ذلك فندق كراون بلازا جزيرة ياس، وستيبريدج سويتس جزيرة ياس، وفندق راديسون جزيرة ياس، وفندق بارك إن جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، وفندق سنترو جزيرة ياس، بالإضافة إلى منتجع جزيرة نوراي، حيث سيمنح الضيوف خصماً بقيمة 12% على أسعار الغرف اليومية.
وفي إطار البرنامج، يُمكن للضيوف اختيار وسيلة نقل مستدامة للوصول إلى الفندق، وتقليل عدد مرات تغيير المناشف والبياضات في الغرفة، ويتم تشجيعهم أيضاً على تبني ممارسات مستدامة، مثل إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية في الغرفة، واستخدام الحاويات المخصصة لإعادة التدوير، والحدّ من هدر الطعام بشكل عام. وفي ختام إقامتهم، سيُحدد البرنامج كمية انبعاثات الكربون التي ساهم كل واحد من الضيوف في خفضها بناءً على السلوكيات المستدامة المحددة التي اتخذها.
وينبغي للضيوف قبل وصولهم التسجيل في برنامج «الرحلة الأكثر استدامة» من خلال «كربون صفر» (CarbonSifr).
وقال كلاوس أسمان، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للضيافة: نفخر بإطلاق هذا البرنامج الهادف لإلهام ضيوفنا وتشجيع جهودهم النابعة عن الوعي البيئي، انطلاقاً من قناعتنا بأهمية الاستدامة.

الدار العقارية
شركة الدار العقارية
الإمارات
الاستدامة
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