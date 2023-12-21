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اقتصاد

«مياه وكهرباء الإمارات» تعزز قدراتها بمجال نمذجة الطاقة

عثمان آل علي وديفيد ويلسون خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنيرجي إكزامبلر، مزود عالمي لبرمجيات المحاكاة التي تهدف إلى تحسين عمليات قطاع الماء والكهرباء. 
ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف الفرص المتاحة لتوسعة قدرات النمذجة المتقدمة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، واستقطاب أحدث إمكانات نمذجة المنصات السحابيّة لشركة إنيرجي إكزامبلر إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقع مذكرة التفاهم كل من عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وديفيد ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إكزامبلر، بحضور ممثلين عن كلا الطرفين.
وقال عثمان جمعة آل علي، إنه مع استمرار شركة مياه وكهرباء الإمارات في قيادة مساعي خطة الانتقال في قطاع الطاقة إلى مصادر متجددة ونظيفة، فإن تسريع عمليّتي التنبؤ ونمذجة تأثير إزالة الكربون أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات، وتحقيق مبادرة الحياد المناخي. 
وأضاف أن هذه الشراكة مع إنيرجي إكزامبلر ستعمل على التوسعة الفعلية لقدرات مياه وكهرباء الإمارات المتقدمة في مجال النمذجة الفنية والاقتصادية من خلال دمج منصة سحابية قابلة للتطوير بهدف تعزيز تخطيط نظامها المتكامل، وبخاصة عند الأخذ في الاعتبار ابتكارات الطاقة التي تواجه المستقبل.
من جانبه قال ديفيد ويلسون: «نسعد بقدرتنا على توفير أحد أقوى حلول نمذجة الطاقة في العالم إلى المنطقة، خاصة بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات باعتبارها من الجهات الرائدة عالميا، التي تقود مساعي خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات، استطاعت شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال السنوات الأخيرة تطوير قدرات متقدّمة ورائدة عالمياً في مجال إعداد النماذج على منصَّة «PLEXOS» الخاصّة بنا». 
وأضاف: «سيمكن استخدام شركة مياه وكهرباء الإمارات لأحدث تقنياتنا السحابية من تسريع وتيرة تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق التحوّل في قطاع الطاقة، مع الحدّ من مخاطر التنفيذ في الوقت نفسه. إننا نتطلع معاً إلى دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تحقيق مستقبل مستدام».
وستشهد المذكرة تعاون شركتي مياه وكهرباء الإمارات وإنيرجي إكزامبلر، وبإشراف مباشر من فريق توجيه فني مشترك، بهدف بلورة وتوضيح كيفية تعزيز وتطوير متطلبات النمذجة الراهنة والمستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات.
ويأتي استخدام أنظمة النمذجة المتقدمة والمتطورة والمتكاملة لدعم رؤية شركة مياه وكهرباء الإمارات في سعيها لتجسيد هدف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد المناخي ومستقبل مستدام.
وتتيح حلول PLEXOS باعتبارها منصة محاكاة للمستخدمين تحليل أداء أنظمة الطاقة على المدى الطويل والقصير والتنبؤ به، بناءً على البيانات التي يتم إدخالها في النظام، ولكونها منصة موحدة لنمذجة الطاقة والتنبؤ بها، تقوم بليكسوس بتحليل نماذج الطاقة الزمانية والمكانية التي تتراوح من التخطيط الاستثماري طويل الأجل إلى التخطيط التشغيلي متوسط الأجل، وصولاً إلى المحاكاة قصيرة المدى.

شركة مياه وكهرباء الإمارات
الإمارات
عثمان آل علي
الطاقة
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