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اقتصاد

20 مليار كيلووات من الكهرباء وفرتها «تبريد» منذ تأسيسها

خلال احتفال «تبريد» باليوبيل الفضي لانطلاقها (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» باليوبيل الفضي لانطلاقها، مع تسجيلها وفراً يقدر بـ 20 مليار كيلووات من الكهرباء منذ تأسيسها عام 1995.
وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: إن «تبريد» بدأت بثلاثة موظفين فقط من خلال شركة «الخليج لأنظمة الطاقة» وتضمّ الآن أكثر من 1100 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة. 
وتحوّلت الشركة عام 1998 إلى شركة مساهمة عامة باسم الشركة الوطنية للتبريد المركزي - «تبريد»، ضمن جهود مكتب برنامج المبادلة (المعروف الآن باسم مجلس التوازن)، لتكون أول شركة تقدم خدمات تبريد المناطق في الشرق الأوسط. 
وشغلت «تبريد» أول محطة لها في عام 1999، بسعة 4000 طن تبريد مخصّصة للمرحلة الأولى من مدينة زايد العسكرية في أبوظبي. 
وشملت المشاريع المبكرة الأخرى للشركة تفعيل أول نظام لتبريد المناطق التجارية في دولة الإمارات لكل من «الجيمي مول» في العين و«المنار مول» في رأس الخيمة.
وبحلول عام 2016، تجاوزت الشركة عتبة المليون طن تبريد، واليوم تمتلك «تبريد» وتدير 90 محطة تبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعُمان والبحرين والهند ومصر، كما تواصل محفظة الشركة نموّها مع الاعتماد على إمكانات هائلة للتوسّع في أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا.

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
الإمارات
شركة تبريد
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