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اقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تدعم تمكين الشباب في العمل المناخي

جانب من إحدى فعاليات الهيئة (من المصدر)
22 ديسمبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.
وقالت الهيئة في بيان صادر، أمس، إنها تركز على دعم مشاركة الشباب في الفعاليات العالمية، وتأهيلهم ليواصلوا مسيرة التطور والتنمية، وتعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات  التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً.
وتدعم هيئة كهرباء ومياه دبي «مجلس شباب الهيئة» لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد.
وشارك عدد من شباب الهيئة في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية الذي أقيم في مدينة ناغويا، اليابان، وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC YPP) لعامي 2021 و2023، وبرنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، إحدى مبادرات وبرامج مؤسسة وطني الإمارات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في الهيئة على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي، ونواصل تعاوننا مع الجهات الحكومية والخاصة لترسيخ مشاركة الشباب، وسماع صوتهم، وتمكينهم بالمعارف والتقنيات والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي، ونؤمن بقدرتهم على تقديم رؤى مبتكرة من زوايا جديدة لإيجاد الحلول لمواجهة التغيّر المناخي».

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
تمكين الشباب
العمل المناخي
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