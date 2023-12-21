«أبوظبي للاستدامة» يدعو لمواصلة الحوار لتحفيز العمل المناخي

دبي (الاتحاد)

اختتم أسبوع أبوظبي للاستدامة بنجاح كبير نسخته الخاصة، التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، تزامناً مع «عام الاستدامة»، وحقق إنجازاً تاريخياً تمثل في «اتفاق الإمارات» الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح.

وواصل الأسبوع، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، دوره الحيوي والرائد في قيادة الحوار وتحفيز الجهود في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، حيث جمع نخبة من قادة الفكر والقطاعات والخبراء لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة ومواجهة مشكلة التغير المناخي، وشكل صلة وصل بين المشاركين في المنطقتين الزرقاء والخضراء خلال COP28، ليلعب دوراً حيوياً في ضمان المحافظة على زخم الجهود المناخية العالمية، حيث وفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم، والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية ملموسة.

وشملت أجندة الأسبوع سلسلة من الفعاليات المهمة ورفيعة المستوى، والتي شهدت مشاركة قادة ورؤساء تنفيذيين عالميين ونشطاء بارزين في مجال الاستدامة، حيث ناقشوا أهم قضايا الاستدامة، والتي شملت التحول نحو الطاقة الخضراء، ونشر تكنولوجيا المناخ، والاقتصاد الدائري، وتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وضمان أمن الماء والغذاء، والحد من الانبعاثات الكربونية في المدن، وغيرها من الموضوعات الملحة.



نسخة خاصة

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة نجح من خلال نسخته الخاصة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، في المساهمة بدور فاعل ومهم في تحفيز الحوار البناء ودفع الجهود نحو إيجاد حلول مناخية فعالة ومجدية خلال هذا الحدث التاريخي الذي جمع العالم على أرض الإمارات لصياغة أجندة المناخ العالمية، حيث يواصل الأسبوع مسيرته التي بدأت قبل 15 عاماً في جمع الشركاء والمعنيين من كافة أنحاء العالم، لمناقشة تحديات وقضايا المناخ والاستدامة. وأوضح، أنه مع دخول الاستدامة مرحلة جديدة، فإن أسبوع أبوظبي للاستدامة يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى من خلال قيادة الحوار، والعمل على تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية وتدابير ملموسة.

وجمعت القمة أكثر من 700 من صناع القرار وقادة الفكر في مجال الاستدامة لمناقشة سبل إيجاد مسارات مبتكرة تقود نحو تحقيق الحياد المناخي، وتطوير حلول عملية لتمويل العمل المناخي، وتكنولوجيا نوعية تضمن تحقيق الأمن الغذائي والمائي.



جلسات حوارية

واستضافت النسخة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال مؤتمر COP28 سلسلة من الجلسات الحوارية وحلقات النقاش.

وأقيم في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف «مركز بناء الشراكات» التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة ضمن «جناح ألف».

وخلال مؤتمر الأطراف COP28، أعلنت مسابقة أسبوع أبوظبي للاستدامة للفن الرقمي عن الفائز بدورتها الأولى، حيث كانت الجائزة من نصيب الثنائي الفني «ناستبلاس». وتولت منصة البث المباشر التابعة لأسبوع أبوظبي للاستدامة بث سلسلة من الفعاليات مباشرة من المنطقة الخضراء، لنقل أجواء نقاشات المناخ اليومية.

وضمن فعاليات الأسبوع، استضافت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» الدورة الأولى من قمة القيادات النسائية العربية بالتعاون مع رئاسة COP28.

وتضمنت النسخة الخاصة من أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال COP28 عدداً من الفعاليات البارزة الأخرى، وشملت ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.

يذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة سينضم إلى القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في الفترة 16-18 أبريل 2024 بأبوظبي، تكريساً لدوره في دعم التحول المستدام في قطاع الطاقة.