3 ملايين مسافر عبر «ويز إير» أبوظبي بنمو 150%

رشا طبيلة (أبوظبي)

حققت شركة ويز إير أبوظبي، نمواً قياسياً في عدد المسافرين العام الجاري، حيث نقلت 3 ملايين مسافر بنمو 150% مقارنة مع العام الماضي، لتكون شركة الطيران الأسرع نمواً من حيث عدد الركاب في الإمارات للعام الحالي. وقال كشف يوهان إيدهاجن، المدير الإداري للشركة، خلال لقاء صحفي بأبوظبي أمس، إن الناقلة، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي، استطاعت إضافة 8 وجهات جديدة العام الجاري لتسير اليوم إلى أكثر من 40 وجهة في 27 دولة، فيما يضم أسطولها حالياً 12 طائرة. وأضاف: «سجلنا متوسط إشغال للمقاعد بلغ 85% العام الجاري.

وأعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، والتي تأسست بوصفها مشروعاً مشتركاً بين القابضة (ADQ) ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، عن تحقيق نتائجٍ تشغيلية استثنائية لعام 2023، حيث سجلت خلال العام إنجازاتٍ قياسية تمثلت بزيادة أعداد الرحلات والمسافرين بأكثر من الضعف، وتحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 99.6%.

وقامت ويز إير أبوظبي بتسيير ما يزيد على 15 ألف رحلة حملت على متنها 3 ملايين مسافر، بمن فيهم أكثر من 1.5 مليون مسافر على رحلات مباشرة نحو أبوظبي خلال عام 2023.



أرقام قياسية

وقال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: نفخر بهذه الإنجازات والأرقام القياسية التي حققناها خلال العام الجاري، ونتطلع لمواصلة العمل نحو مزيد من النجاح بالاستناد إلى النمو السنوي الاستثنائي الذي تسجله ويز إير أبوظبي حيث سيرنا خلال عام 2023، أكثر من 15 ألف رحلة والتي فتحت الباب أمام 3.7 مليون فرصة سفر منخفضة التكلفة، وحملت على متنها 3 ملايين مسافر ضمن رحلات مباشرة».

وأضاف: النتائج الاستثنائية لهذا العام تؤكد التزامنا بتقديم خيارات سفر مريحة ومنخفضة التكلفة للجميع، والمساهمة بترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، ونتطلع بكل تفاؤل إلى العام الجديد واستقبال المزيد من عشاق السفر على متن رحلاتنا الجوية.

وأشار إلى نمو الطلب على السفر عبر ويز إير أبوظبي من سكان أبوظبي ومن باقي إمارات الدولة، حيث إن 40% من المسافرين عبر ويز إير أبوظبي يأتون من إمارات أخرى، ما يؤكد تزايد الطلب على السفر عبر ويز إير أبوظبي كطيران اقتصادي يقدم خدمات ووجهات متنوعة وممتازة وبأسعار اقتصادية.



نمو الطلب

وتوقع إيدهاجن استمرار النمو في عدد المسافرين العام 2024 مع تزايد الطلب من المسافرين على السفر عبر ويز إير أبوظبي.

وقال: «نستمر في التركيز على زيادة القدرة الاستيعابية للشركة والتي تعزز من نمو الشركة، إضافة إلى التركيز على تبني أحدث التكنولوجيا والخدمات الذكية».

وأضاف: «مع افتتاح مبنى المسافرين A الجديد في أبوظبي سيسهم هذا المبنى في دعم توسعنا بسبب طاقته الاستيعابية الكبيرة وسهولة السفر للمسافرين مع الخدمات التكنولوجية والذكية التي يقدمها».

وقال: «مع تحقيق تلك النتائج القياسية والتوسع المستمر، نعمل على زيادة عدد الموظفين في الشركة، حيث تم تعيين نحو 300 من طيارين وطواقم طائرات وموظفين خلال العام الجاري ونستمر في ذلك للعام المقبل». وحول افتتاح وجهات جديدة، قال:«نبحث في التوسع في شبكة وجهاتنا مستقبلاً لتشمل مناطق أخرى مثل جنوب أفريقيا وشرق آسيا بعد أن يتم زيادة حجم أسطولنا للسنوات المقبلة».



أسعار التذاكر

وحول ارتفاع أسعار التذاكر عالمياً، قال إيدهاجن:«ارتفعت أسعار التذاكر عالمياً بسبب ارتفاع الطلب على السفر، ولكننا كويز إير أبوظبي نحرص على البقاء على أسعارنا الاقتصادية نتيجة لحرصنا على زيادة الطاقة الاستيعابية، تماشياً مع نمو الطلب، ولذلك سجلنا نمواً قياسياً في عدد المسافرين ونمواً في متوسط إشغال المقاعد».

وحول الطلب على الحجوزات للموسم الشتوي، قال: «نشهد نمواً قوياً خلال شهر ديسمبر الجاري، ونتوقع استمرار النمو في يناير وفبراير».



طائرات جديدة

أدخلت شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة أربع طائرات جديدة من طراز إيرباص A321 إلى أسطولها هذا العام، ليصل إجمالي طائراتها إلى 12 طائرة، مع زيادة قدرتها الاستيعابية من المقاعد بنسبة 135% إلى 3.7 مليون مقعد متاح.

وتماشياً مع التزامها الراسخ بالاستدامة، وقعت ويز إير أبوظبي مؤخراً اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما فيها زيادة وعي المسافرين حول الممارسات الصديقة للبيئة.