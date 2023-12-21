المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة ينطلق بدبي 11 يناير

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من «المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة» في دبي، يومي 11 و12 يناير المقبل، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويهدف المؤتمر، الذي يقام تحت عنوان «لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم»، إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خاصة في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الأضواء على التحديات التي يواجهها نحو 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 50 مليوناً منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، أثناء تنقلهم كمقيمين أو زوار أو سياح في مدن العالم.

ويستضيف المؤتمر ضمن فعالياته، ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» خلال يومي المؤتمر، بحضور مسؤولين ومعنيين من شركات الطيران والمطارات وإدارات شحن الأمتعة، لاطلاعهم على أحدث المتطلبات والمعايير المطبقة لتوفير خدمات تلبي احتياجات أصحاب الهمم أثناء السفر.

ويساهم في رعاية ودعم المؤتمر كل من طيران الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كشريك الوجهة السياحية، وهيئة دبي للطيران المدني والسوق الحرة وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز كمستضيف.



جهات محلية

ويتحدث في المؤتمر، الذي تنظمه سنوياً شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض في دبي، عدد من كبار المسؤولين والخبراء من جهات حكومية محلية مثل بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومنظمات عالمية مثل منظمة السياحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، ومجلس المطارات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وسمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص المعاقين في الأردن، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة في مصر، وإيفان هول رئيس مجلس صناعة السياحة الأسترالية، وصلاح خالد مدير مكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن في الدوحة، ودانيلا باز، المدير السابق لشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وغيرهم من كبار المسؤولين والخبراء.



أفضل الممارسات

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، راعي المؤتمر: تواصل دبي جهودها ومبادراتها لجمع صناع القرار والخبراء في مجال السياحة الميسرة تحت سقف واحد، لتشارك العقول والتعرف على أفضل الممارسات وإطلاع العالم على جهودها الاستثنائية، لدعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمعين المحلي والدولي، وتسليط الأضواء على إنجازات الإمارات كدولة رائدة يحظى فيها أصحاب الهمم بأولوية خاصة. وأضاف سموه: «تمضي دولة الإمارات على طريق أن تصبح أفضل وجهة في العالم في الخدمات السياحية، وأدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان توفير سياحة يسهل الوصول إليها بالنسبة لأكثر من مليار نسمة حول العالم».



السياحة الشاملة

من جانبه، قال غسان سليمان الأمين العام للمؤتمر: صناعة السياحة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد مفهوم «السياحة الشاملة» التي تلبي تطلعات الملايين من أصحاب الهمم، منذ لحظة تفكيرهم بالانطلاق في رحلة سياحية وحتى لحظة الوصول إلى الوجهة المقصودة والعودة منها، معتمدة في ذلك على تطبيق سلسلة من التشريعات ذات الصلة والحلول والتطبيقات الذكية والخدمات المتميزة في قطاعي المواصلات والضيافة والاتصال والكفاءات البشرية المؤهلة، من أجل مواصلة النمو ومضاعفة حجم هذه الصناعة.