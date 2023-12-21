2.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، 2.6 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها، وذلك وفق تقرير «حركة التداولات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وأكدت نتائج التقرير، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة في القطاعات كافة وفي مقدمتها القطاع العقاري.