مذكرة تفاهم بين «مالية الشارقة» و«الاتحادية للضرائب»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاح اللاحق ودقة المعلومات.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث قام بالتوقيع عليها كل من وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور عدد من قيادات وموظفي الطرفين.

وقال وليد الصايغ: إن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية فاعلة وطويلة الأمد بين الطرفين، وتهدف إلى توفير إطار للإفصاح القانوني عن المعلومات من قبل الهيئة إلى الدائرة في الحدود المسموح بها في التشريعات ذات الصلة بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، لافتاً إلى أن المذكرة تتضمن إقرار الطرفين بعدم الإفصاح عن المعلومات أو مشاركتها إلّا في حالات محددة وفق أسس قانونية معتمدة، وبموجبها يتم استثناء بيانات مرتبطة بدافع للضريبة محدد أو بيانات وإحصائيات حول المبالغ الضريبية والغرامات الإدارية التي لم تتم الموافقة على الإفصاح عنها من مجلس إدارة الهيئة.

وقال خالد علي البستاني: «تُعزِّز مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة ودائرة المالية المركزية بالشارقة أطر التعاون المُشترك، لتوفير إطار قانوني فعال لتبادل المعلومات اعتماداً على أسس تتميز بالوضوح والدقة، وتُساهم هذه الخطوة في تطوير وتقوية علاقات التعاون بين الهيئة والدائرة استناداً لأفضل المعايير المؤسسية.