«صحة أبوظبي«: نجاح اكتتاب «بيورهيلث» يؤكد ثقة المستثمرين بالقطاع



أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بالنجاح اللافت الذي حققه الاكتتاب على أسهم شركة بيورهيلث في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعكس ثقة المستثمرين بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، لدعم الاقتصاد المحلي ويؤكد على مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها وجهة استثمارية واقتصادية رائدة.

وقال معالي المنصوري، إن القطاع الصحي في أبوظبي يواصل تحقيق الإنجازات بفضل تكامل البنية التشريعية المتطورة والاستراتيجيات الصحية عالية الجودة والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي مكنت العديد من الشركات الصحية التي انطلقت من الإمارة للوصول إلى العالمية، حيث يضاف النجاح الذي حققته بيورهيلث إلى سلسلة من النجاحات التي سطرتها شركات محلية وعالمية في القطاع الصحي تتخذ من أبوظبي مقراً لها على غرار الاكتتاب الناجح لبرجيل القابضة وغيرها.

وأضاف معاليه: تحقيق مثل هذه الإنجازات ووصول قطاع الرعاية الصحية في الإمارة إلى العالمية يساهم في التوسع إلى أسواق جديدة وجذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للحصول على أحدث التقنيات والعلاجات، والمشاركة في تطوير الأبحاث العلمية والسريرية، ونحن على ثقة بأن هذه النجاحات ستتواصل في ظل دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وحرصها على أن يكون مساهماً فاعلاً في المسيرة التنموية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة.

وأكد معالي المنصوري حرص دائرة الصحة - أبوظبي على مواصلة دعم وتمكين منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، داعياً شركات القطاع الصحي إلى المضي في تحقيق مثل هذه الإنجازات ومواصلة دورها المحوري والفاعل في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.