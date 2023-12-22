«حديد الإمارات أركان» تؤكد التزامها بدعم مسيرة إزالة الكربون

دبي (الاتحاد)

أكدت مجموعة «حديد الإمارات أركان» التزامها بدعم العالم في مسيرة إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها ذلك، وتبني ممارسات وتقنيات تحويلية في جميع عملياتها، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشراكات والتعاون.

واختتمت المجموعة عام 2023 باستعراض ريادتها في دعم وحماية البيئة، وذلك من خلال مشاركتها البارزة في مؤتمر الأطراف COP28، أكبر تجمع سنوي في العالم مكرس لمعالجة ظاهرة التغير المناخي. وتحت شعار «قرارات مستدامة لمستقبل مستدام»، نجحت مجموعة «حديد الإمارات أركان» بترسيخ مكانتها في طليعة الحدث المناخي العالمي لتحقيق انخفاض ملموس في الانبعاثات الكربونية، من خلال عقد التحالفات الاستراتيجية، والمشاركة بفعالية في الجلسات الحوارية البنّاءة واستعراض الحلول الرائدة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وشكلت المشاركة انعكاساً لرؤية دولة الإمارات ورئاسة مؤتمر COP28 ، كما تماشت مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الدولة.

علاوةً على ذلك، أكدت «حديد الإمارات أركان» التزامها بتمكين الشباب من أجل دعم العمل المناخي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية في تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة التحديات العالمية.

كما أبرمت المجموعة شراكات تدعم استراتيجيتها للتحول الرقمي والممتدة لثلاث سنوات بهدف تحديث نماذج الأعمال بقدرات رقمية، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها المجموعة من خلال استخدام تقنيات فعالة من حيث التكلفة، وكفاءة المواد، وتوفير الطاقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: ستواصل «حديد الإمارات أركان» لعب دور محوري في حماية كوكبنا للأجيال القادمة، وذلك في ظل الاتفاق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف COP28، ومع ترسخ الاستدامة في كل جوانب عملياتنا.