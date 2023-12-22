84 طائرة أسطول «فلاي دبي» بنهاية 2023

دبي (الاتحاد)

ارتفع أسطول شركة فلاي دبي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 84 طائرة من طراز بوينج 737 منها 55 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس، و29 طائرة من بوينغ 800-737 الجيل الجديد، وذلك بعد انضمام 13 طائرة 737 ماكس إلى أسطولها في عام 2023.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، أمس، إنها قامت خلال العام الجاري بافتتاح 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقاً، لتصل شبكاتها إلى 122 وجهة عبر أفريقيا، وآسيا الوسطى، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي تعليقاً على إنجازات الناقلة في 2023: «كان هذا العام عاماً استثنائياً آخر مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الناقلة، وهذه الإنجازات تعكس الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحت في أداء مالي قوي آخر عندما أعلنا عن أرباح قياسية لعام 2022، هذا الأداء أعطانا دفعة إلى الأمام لتجاوز ما حققناه خلال العام الماضي».

واستقطبت فلاي دبي خلال العام الجاري أكثر من 1000 من المواهب الجديدة للعمل في مختلف الأقسام في عام 2023، ليرتفع إجمالي عدد العاملين لديها إلى 5500 موظف يعملون في أقسام وعمليات الناقلة المختلفة، لافتة إلى أن إعداد موظفي الناقلة نمت بنسبة 19% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفادت الناقلة التي تشغل رحلاتها من المبنى رقم 2 والمبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، أنها وقعت اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من طيران كندا ويونايتد إيرلاينز خلال عام 2023، لتنضم بذلك إلى شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع طيران الإمارات، حيث توفر هذه الشراكات للمسافرين رحلات متابعة سلسلة ومرنة.

وتقدمت فلاي دبي بطلبيتها الرابعة للطائرات منذ تأسيسها في عام 2008 مستندة إلى نجاح نموذج أعمالها، حيث تقدمت بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787 دريملاينر.

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 مليون مسافر عبر شبكتها هذا الصيف.