16.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 16.59 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 3.785 مبايعة بقيمة 12.4 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.91 مليار درهم و2729 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2.43 مليار درهم في منطقة اليلايس 5، تلتها مبايعة بقيمة 64.09 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 57.67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 850.21 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 52.87 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 720 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيرا مبايعة بقيمة 62.1 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.