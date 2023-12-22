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اقتصاد

«غرفة أم القيوين»: شراكات مثمرة مع القطاعين الحكومي والخاص

جانب من اجتماع مجلس إدارة غرفة أم القيوين الجديد (وام)
23 ديسمبر 2023 01:08

أم القيوين (وام)

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عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الجديد اجتماعه الأول برئاسة خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل المكتب التنفيذي واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، والتي تتولى مباشرة اختصاصات متعددة في المجالات التجارية والصناعية والمهنية.
وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة في بداية الاجتماع ، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، معربين عن خالص امتنانهم للثقة الغالية التي أولاهم إياها سموه، بتكليفهم بمسؤوليات عضوية المجلس الجديد.
وأكد خلفان أحمد مسفر، حرصهم وعزمهم على استكمال مسيرة الإنجازات المتميزة التي حققتها الغرفة، والمنبثقة من رؤية صاحب السمو حاكم أم القيوين، لتحقيق خططها الاستراتيجية، ومستهدفاتها المستقبلية، لتأسيس بيئة محفزة للأعمال تخدم مصالح الأعضاء والمستثمرين، وتعزز منظومة التطوير المؤسسي الشامل والمتكامل، وترسخ التنمية المجتمعية الفعالة والمستدامة.
كما أكد العمل على تطوير الخدمات الرقمية، وبناء شراكات استراتيجية مثمرة وإيجابية مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع الجهود التي تستشرف المستقبل بأفضل الممارسات التي تلبي أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمتطورة.

أم القيوين
الإمارات
غرفة تجارة وصناعة أم القيوين
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