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اقتصاد

«سالك» تتوسع في خدماتها بإدارة مواقف في «دبي مول»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة سالك (سالك)، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في دبي مول العالمي الشهير.
وفقًا لشروط الاتفاقية، سيتم تفعيل تقنية سالك لتمكين زوار دبي مول من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز، وسيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي من دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار وفقًا لقواعد العمل المحددة من قبل إعمار لإدارة مراكز التسوّق. من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024، وسيمكن تحديد إيرادات سالك المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.
وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة سالك: سعداء بالتعاون مع إعمار لإدارة مراكز التسوّق في هذه المبادرة الرائدة في إحدى أبرز وجهات دبي الأيقونية، وهذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل.
وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية: سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سالك، التي تمتلك القدرة على توفير زيارة سلسة لزوار دبي مول، وينبع هذا التعاون من التزامنا بتحسين تجارب ضيوفنا باستمرار في دبي مول، أكثر مراكز التسوق استقطاباً للزوّار في العالم، يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة سالك في مجال النقل.

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