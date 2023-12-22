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اقتصاد

«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على حصص الأغلبية في «العالمية المتحدة»

«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على حصص الأغلبية في «العالمية المتحدة»
23 ديسمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، والتابعة للشركة العالمية القابضة، من خلال شركتها التابعة «سنشري للموارد البشرية واللوجستيات»، ذراع المجموعة الجديد الذي تم إطلاقه في مجال الموارد البشرية واللوجستيات، عن استحواذها على حصص الأغلبية في «المجموعة العالمية المتحدة UIG»، المزود الرائد للعمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة في الدولة. 
ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في إثراء محفظة القوى العاملة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وتعزز من مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في توفير حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال خططها الاستراتيجية الطموحة إلى استقطاب وتوظيف أكثر من 30 ألفاً من العمالة المؤهلة بحلول نهاية 2024، وذلك لتلبية احتياجات مختلف القطاعات. 
وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: تستعد المجموعة، عبر هذا الاستحواذ إلى القيام بدور بارز في سوق القوى العاملة المتنامي في المنطقة.

الإمارات
العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
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