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اقتصاد

«اقتصاد وسياحة دبي» تعقد شراكة مع «بروكتر آند جامبل»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 ديسمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بروكتر آند جامبل» Procter & Gamble، الشركة العالمية للسلع الاستهلاكية، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي في مجالات عدة تشمل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وبرامج تدريب المواهب الإماراتية، والتعليم المهني، والاستدامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في رحلة تمكين النمو الاقتصادي للإمارة.
وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي ستستثمر قدرات وإمكانات ومعارف كل شريك، نموذجاً مميزاً لمبادرات التعاون والتحفيز بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في القطاعات الرئيسة فحسب، بل وأيضاً لتجسيد نهج دبي الراسخ في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأقيم حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية في مركز بروكتر آند جامبل للابتكار في دبي، بحضور عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الريادية العالمية؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.
وقال هادي بدري: تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تعزز دور الشركات الرائدة في القطاع الخاص في مسيرة التطور والنهضة والنمو الاقتصادي المستقبلي، وستسهم هذه الإتفاقية مع شركة بروكتر آند جامبل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من الاستفادة من التعلم وزيادة المعرفة في الصناعة، وكذلك الحصول على الخبرة الفنية وفرص الإرشاد.
ومن جهته قال عمر شناوي: نفخر بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي تأتي كتأكيد على التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات.

دبي
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
الإمارات
بروكتر آند جامبل
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