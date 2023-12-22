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اقتصاد

الأسهم المحلية تضيف 52 مليار درهم لرأسمالها السوقي في أسبوع

الأسهم المحلية تضيف 52 مليار درهم لرأسمالها السوقي في أسبوع
23 ديسمبر 2023 01:08

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية، رأسمالها السوقي خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما أضافت نحو 52 مليار درهم بالتزامن مع إدراج أسهم «بيورهيلث» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.543 مليار درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.595 تريليون درهم بنهاية جلسة الأمس، موزعة بواقع 2.917 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 14.3 مليار درهم موزعة بواقع 13.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و855.8 مليون درهم بسوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 102 ألف صفقة.
ويأتي الارتفاع الكبير في مستويات السيولة نتيجة تنفيذ 46 صفقة كبيرة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بـ 8.05 مليار درهم.
وشملت الصفقات الكبيرة 44 صفقة على أسهم «العالمية القابضة» بقيمة 4.45 مليار درهم عبر 11.1 مليون سهم بسعر 399.5 درهم، وصفقتين على أسهم «الفا ظبي القابضة» بـ 3.59 مليار درهم من خلال 139.1 مليون سهم.

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