912 ألف نزيل محلي في فنادق أبوظبي خلال 10 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، 912 ألف نزيل محلي من سكان الإمارات بحصة 22% من إجمالي عدد نزلاء فنادق العاصمة، بمتوسط إقامة ليلتين فندقيتين، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن من أكثر الأسواق السياحية نمواً في عدد السياح القادمين لأبوظبي خلال 10 أشهر هما السوقان الصيني والروسي، حيث استقبلت فنادق الإمارة 150 ألف نزيل صيني بنمو قياسي 459%، في وقت استقبلت الفنادق 127 ألف نزيل روسي بنمو 146%.

وشهدت الفنادق استقبال 438 ألف نزيل من الهند بنمو 26%، ليكون أكبر الأسواق الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي، يليه السوق البريطاني بواقع 160 ألف نزيل بنمو 26%، ثم السوق الصيني بواقع 150 ألف نزيل، ثم المصري بواقع 147 ألف نزيل بنمو 17%، ثم الفليبيني بواقع 140 ألف نزيل بنمو 6%، ثم الروسي بواقع 127 ألف نزيل، يليه السعودي بواقع 115 ألف نزيل بنمو 16%، ثم الأميركي بواقع 98 ألف نزيل بنمو 22%، ثم الباكستاني بواقع 89 ألف نزيل بنمو 9%، ثم الأردني بواقع 75 ألف نزيل بنمو 10%، وتشكل تلك الأسواق السياحية الدولية العشرة 38% من إجمال نزلاء فنادق أبوظبي.

وحول متوسط الإقامة، سجل السوق الروسي أعلى متوسط للإقامة في 10 أشهر بواقع 4.3 ليلة، يليه السوق البريطاني بواقع 3.9 ليلة، ثم الأميركي بواقع 3.8 ليلة ثم السوق المصري بثلاث ليالٍ.

واستقبلت فنادق العاصمة أكثر من 4 ملايين نزيل فندقي خلال الأشهر العشرة من العام الحالي بنمو 28%، فيما سجلت الفنادق متوسط إشغال 71% بنمو 1%، وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 25% ليصل إلى نحو 5 مليارات درهم، في وقت بلغ متوسط ليالي الإقامة 2.6 ليلة، وارتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية بنسبة 22% إلى 415 درهماً.

وتستهدف أبوظبي استقطاب أكثر من 24 مليون زائر مع نهاية عام 2023 بعد أن سجلت نتائج قوية العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة ما مجموعه 18 مليون زائر العام الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 13% مقارنة بعام 2021، كما بلغت معدلات إشغال الفنادق أكثر من 70%، أعلى من متوسط معدل منطقة الشرق الأوسط البالغ 67% للفترة نفسها.