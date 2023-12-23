الأسهم الأميركية تدخل أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ 2017

شريف عادل (واشنطن)

واصلت الأسهم الأميركية انتعاشها، فيما يعرف على نطاق واسع باسم «اندفاعة نهاية العام»، لتكمل مؤشراتها الرئيسة أسبوعها الثامن على التوالي من الارتفاعات، ويسجل مؤشر إس أند بي 500 أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية المتتالية له منذ عام 2017.

وفي تعاملات الجمعة، ارتفع المؤشر الأشمل لقطاعات الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.17%، ليكون على بعد 0.9% من أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، وعلى بعد 1.3% من أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.19%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.05%.

ورغم تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسبب خسارة سهم «نايكي» للملابس والأحذية الرياضية نسبة 12% بعد توقع الشركة تراجع مبيعاتها خلال الفترة القادمة، أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع في المنطقة الخضراء، وإن بنسبة قليلة، لا تتجاوز 0.05%. وأعلنت «نايكي» عن نيتها تخفيض مصاريفها بما لا يقل عن ملياري دولار، خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتعويض تراجع الإيرادات.

وكان ديسمبر شهراً سعيداً لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث ارتفع سهم «ميتا»، فيسبوك سابقاً، بنسبة 8%، وسهم «ألفابيت»، الشركة الأم لمحرك البحث الشهير «غوغل»، بنسبة 7%، وسهم «أمازون»، عملاق تجارة التجزئة، و«تسلا»، مصنع السيارات الكهربائية، بنسبة 5%، و«إنفيديا»، عملاق صناعة شرائح الكمبيوتر، بنسبة 4%، بينما اكتفى سهم «أبل»، صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، بالارتفاع بنسبة 2%.

وأظهرت بيانات ظهرت في واشنطن الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي جاء أقل من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر بنسبة 0.1% فقط الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% و3.3% عن العام السابق، قبل أن يتم نشر البيانات.

وقال جريج باسوك، الرئيس التنفيذي لشركة AXS Investments: «نعتقد أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة اليوم، والتي يقدرها بنك الاحتياط الفيدرالي بشكل كبير في مراجعته لحالة التضخم، عززت المسار الهبوطي للتضخم، ونعتقد أن هذا يعد حافزاً آخر لتشجيع البنك الفيدرالي على الإسراع بتخفيض الفائدة العام القادم، ومن ثم تأكيد توقعات المستثمرين بأن الهبوط الناعم يبدو أقرب إلى التأكيد».

واتسع نطاق صعود السوق مؤخراً، ليشمل قطاعات أعرض، ومجموعة أكبر من الأسهم، مع انخفاض عوائد السندات وتزايد رهانات المتداولين على تخفيضات أسعار الفائدة في أميركا، كما في أغلب الاقتصادات الكبرى، في 2024.

وقال باسوك إن تحركات سوق الأسهم في الفترة الأخيرة «تسلط الضوء على اتساع وعمق اندفاعة نهاية العام، والتي نعتقد أنها تزف بشرى للمستثمرين، فيما يتعلق بتوقعات الأسواق في العام الجديد 2024».