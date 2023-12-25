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اقتصاد

«ديوا» ترسي عقداً لتمديد صمام المخرج السفلي لسد حتا إلى الوادي

«ديوا» ترسي عقداً لتمديد صمام المخرج السفلي لسد حتا إلى الوادي
25 ديسمبر 2023 15:24

دبي (الاتحاد)

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عقد مشروع بقيمة إجمالية تبلغ عشرة ملايين وتسعمئة ألف درهم، لمد خط أنابيب مياه من الزجاج المقوى "GRE" بقطر 1500 ملم وطول 562 متراً في حتا، يتضمن إنشاء غرفة صمام نفاث لتمديد صمام المخرج السفلي لسد حتا إلى منطقة الوادي. 

 

ويأتي المشروع ضمن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. 

 

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وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن المشروع يأتي في إطار الخطة التنمویة الشاملة لتطویر منطقة حتاّ وتلبیة احتیاجاتھا التنمویة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وضمان توفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. 

 

وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعها واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

 

 

 

هيئة كهرباء ومياه دبي
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