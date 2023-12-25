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اقتصاد

مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
26 ديسمبر 2023 01:48

أبوظبي (وام)

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سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية في جلسة مستهل الأسبوع، واستقطبت سيولة جاوزت مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«ديوا» التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 885.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و115.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 207.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 11.7 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.593 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 214.1 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم رابحا 0.03%، تلاه «الفا ظبي» بنحو 102.3 مليون درهم وأقفل عند 19.16 درهم مرتفعاً بنسبة 0.1%، ثم «بيورهيلث» جاذباً 98.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغير عند 5.91 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر «ديوا» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 2.45 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً نحو 23.7 مليون درهم ليغلق عند 7.23 درهم مرتفعاً بنحو 1.12%، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 14.4 مليون درهم ليقفل عند 7.69 درهم.

الإمارات
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سوق أبوظبي للأوراق المالية
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