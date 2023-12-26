النفط يستقر وسط ترقب لخفض أسعار الفائدة

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.59 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة سنتات.

وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا بتوقعات بأن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



