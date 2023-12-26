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اقتصاد

الذهب يرتفع في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة

الذهب
26 ديسمبر 2023 10:23

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في مارس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار.

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المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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