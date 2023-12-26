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اقتصاد

«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع تايلاند في مجال الطاقة والمياه

«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع تايلاند في مجال الطاقة والمياه
26 ديسمبر 2023 13:14

دبي (الاتحاد)
بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ونيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمياه في تايلاند، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ورحب معالي الطاير، في بداية اللقاء، بالقنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، مشيداً بجهود القنصلية التايلاندية في تعزيز علاقات التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في قطاعات مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.
وناقش الجانبان آفاق التعاون الاستراتيجي، ومساهمة المؤسسات والشركات التايلاندية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات ومملكة تايلاند.
واستعرض معالي الطاير، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تأسيس نموذج مستدام، لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز مشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
من جهتها، أكدت نيبا نيروننوت، أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين مملكة تايلاند ودولة الإمارات، لافتة إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والشراكة، واستكشاف فرص الاستثمار بين الشركات التايلاندية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

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