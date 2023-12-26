«إكسبو الشارقة» يجمع 275 عارضاً في «ستيل فاب»

الشارقة (الاتحاد)

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، بمشاركة 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و275 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن اهتمام غرفة الشارقة بقطاع الصناعة يأتي متوافقاً مع رؤية الإمارات ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع، وحرصاً من الغرفة على تحقيق مساهمة فعالة في دعم «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.