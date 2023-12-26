الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إكسبو الشارقة» يجمع 275 عارضاً في «ستيل فاب»

«إكسبو الشارقة» يجمع 275 عارضاً في «ستيل فاب»
27 ديسمبر 2023 01:48

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع «موازنة 2024»
بلدية الشارقة تزود مختبراتها المركزية بأجهزة جديدة

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، بمشاركة 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و275 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن اهتمام غرفة الشارقة بقطاع الصناعة يأتي متوافقاً مع رؤية الإمارات ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع، وحرصاً من الغرفة على تحقيق مساهمة فعالة في دعم «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

 

الشارقة
إكسبو الشارقة
ستيل فاب
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©