«دبي للشركات العائلية» يصدر ثلاثة أدلة إرشادية

دبي (الاتحاد)

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاثة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسة التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات.

وتناولت الأدلة الإرشادية الجديدة مواضيع «تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية»، و«مكتب الشركة العائلية»، و«تبني التماسك من خلال التواصل العائلي»، حيث تشكل هذه الأدلة مراجع مهمة لعمل الشركات العائلية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي. وتندرج الأدلة الإرشادية الثلاثة التي أصدرها مركز دبي للشركات العائلية في إطار جهودنا المستمرة لتوفير مراجع عملية مفيدة حول المحاور الرئيسة التي تهم الشركات العائلية، حيث نلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم الممكنة لرفع مستوى وعي هذه الشركات بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها وكيفية التغلب عليها».

ويوفر دليل «تبني التماسك من خلال التواصل العائلي» إرشادات عدة حول مواضيع متنوعة بما فيها قيمة الاجتماعات العائلية، والبنود الدائمة لجداول الأعمال، وإجراءات أمانة السر. ويتناول دليل «تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية» أفضل الاستراتيجيات المتبعة لضمان الانتقال السلس للقيادة. أما دليل «مكتب الشركة العائلية»، فيتناول دور وهياكل مكاتب الشركات العائلية بالإضافة إلى آليات ونماذج أعمالها، وكيفية تأسيس نموذج تشغيلي مبني على الحوكمة الرشيدة لمكاتب الشركات العائلية.