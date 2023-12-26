استرداد «القيمة المضافة» عن أكثر من مسكن لمواطني الدولة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يمكن لمواطني الدولة طلب رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، عن أكثر من مسكن.

واشترطت الهيئة لرد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة عن أكثر من مسكن، تقديم طلب منفصل لكل مسكن، وأن يستوفي كل طلب جميع المتطلبات بشكل مستقل.

وقالت الهيئة، ضمن حملاتها التوعوية، إن الوقت المتوقّع لإتمام طلب رد الضريبة في المرحلة الأولى يبلغ 25 دقيقة، في حين يبلغ الوقت المتوقع للمرحلة الثانية لإتمام الطلب 3 دقائق، ويتراوح الوقت المتوقّع لإتمام الطلب من قبل الهيئة 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل للمرحلة الأولى، و20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل للمرحلة الثانية.

وأضافت الهيئة، أن استرداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة تعد الخدمة الأكثر استخداماً، ولذا فقد ضمنت الموقع الإلكتروني لها بإجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً بين المواطنين، حيث أفادت بأنه يجوز تقديم طلب استرداد لاحق للمطالبة بالمبالغ المحتجزة في عقود البناء، وذلك بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ دفع هذه المبالغ (الفترة المسموحة لتقديم طلب الاسترداد عن ضريبة القيمة المضافة للدفعات المحتجزة).

طلب الرد

وقالت «الاتحادية للضرائب»، إن المرحلة الأولى لطلب رد الضريبة تتضمن إنشاء حساب في منصة «إمارات تاكس» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيله، ثم الدخول إلى شاشة «نوع المستخدم»، والضغط على «المبالغ المستردة الخاصة»، ومن ثم الضغط على «استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن تشييد المسكن»، ويليها الضغط على «طلب استرداد جديد»، وأخيراً تعبئة النموذج وتقديم الطلب.

وأضافت الهيئة، أنه إذا تمت الموافقة مبدئياً على الطلب من قبل الهيئة، تقوم جهة التحقق بإرسال بريد إلكتروني لمقدم الطلب تطلب فيه مستندات المرحلة الثانية، حيث يجب تقديم مستندات المرحلة الثانية لجهة التحقق، منوهة بأن إجراءات طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن الدفعات المحتجزة، تتضمن تسجيل الدخول عبر حساب في «إمارات تاكس» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ثم الضغط على «استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن تشييد المسكن»، ويليها الضغط على «...» لغرض الدفعة المحتجزة أو طلبها، ومن ثم الضغط على «طلب احتجاز».

الفواتير الكاملة

وحول قبول الفواتير الضريبية المبسطة لغايات الرد، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفواتير الضريبية المبسطة لغايات الرد (لا تقبل)، وتقبل فقط الفواتير الضريبية الكاملة وهي تلك التي تحتوي كافة البيانات الواردة في البند 1 من المادة 59 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته.

ولفتت الهيئة إلى أن خدمة استرداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة تكون (مجانية) من دون رسوم.

وحددت 5 مستندات مطلوبة ضمن المرحلة الأولى من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المسكن الجديد، وهي نسخة من الهوية الإماراتية، خلاصة القيد الإماراتية، شهادة إنجاز/ إشغال المسكن، وخطاب الحساب المصرفي، وأي مستندات أخرى تطلب في مرحلة لاحقة.

وبينت أن المرحلة الثانية من طلب رد الضريبة تتطلب أول مخطط معماري معتمد من البلدية (layout.PDF) يبين جميع المباني المشيدة على الأرض، وأول رخصة بناء، وكذا نسخة عن عقد المقاولة (بما في ذلك جميع ملحقاته)، بالإضافة إلى نسخة عن عقد الاستشاري (بما في ذلك جميع ملحقاته)، ونسخة عن جدول الكميات، ونسخة عن جدول المواد، مع ضرورة تقديم جميع الفواتير الضريبية الكاملة مع إثبات الدفع (كإيصالات الدفع أو ختم الدفع) وأي مستندات أخرى تطلب في مرحلة لاحقة، مؤكدة أن طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن الدفعات المحتجزة يتطلب نسخة من الفاتورة الضريبية الخاصة بالدفعة المحتجزة مع إثبات الدفع (كإيصالات الدفع أو ختم الدفع)

شروط وأحكام

فيما يتعلق بالشروط والأحكام الخاصة باسترداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، ذكرت «الاتحادية للضرائب» أنه يجب أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة ويحمل خلاصة قيد صالحة، ويجب أن يكون المبنى حديث البناء وسيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب أو لعائلته، وأيضاً يجب تقديم طلب الاسترداد خلال 12 شهراً من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وعادة ما يكون ذلك تاريخ شهادة الإنجاز، وإذا لم يتم استخدام المسكن الذي تم رد الضريبة عنه حصراً كمسكن لمقدم الطلب أو لعائلته، فسوف يطالب مقدم الطلب بدفع الضريبة التي سبق ردها من الهيئة.