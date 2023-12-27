«حياكم في أبوظبي» تشارك في معرض سوق السفر العالمي الفاخر

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة الـ22 من معرض سوق السفر العالمي الفاخر الذي اختتم فعالياته مؤخراً في مدينة كان الفرنسية، تعزيزاً للشراكات الحالية مع أبرز الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة الدولي، إلى جانب بحث سبل بناء علاقات تعاون جديدة، مع استعراض الفرص والتجارب الاستثنائية في الإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للسياحة الفاخرة.

وضم وفد أبوظبي في المعرض 14 من الشركاء، من بينهم "مغامرات الصحراء"، و"ليفل أب" لإدارة الوجهات السياحية، و"راينا تورز"، و"بوابة الصحراء للسياحة"، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا ومنتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا، بالإضافة إلى "سانت ريجيس أبوظبي"، و"إرث أبوظبي"، و"قصر الإمارات ماندارين أورينتال"، و"ريكسوس مارينا"، و"ميرال ديستينيشنز"، و"جزيرة نوراي" و"نادي شاطئ السعديات"، و"نادي جولف شاطئ السعديات"، و"فندق وفلل بارك حياة أبوظبي"، و"منتجع وفلل السعديات روتانا".

وقال عبد الله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يمنحنا معرض سوق السفر العالمي الفاخر منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل المعالم والبرامج والجولات في أبوظبي، والتعريف بجدول فعالياتنا المستمرة على مدار العام، وكرم ضيافتنا الأصيلة. وفي إطار التزامنا بتمكين قطاع السياحة في الإمارة، وصون مقوماتها والارتقاء بها، نمضي في تحقيق رسالتنا الرامية إلى إثراء الحياة عبر مشاركة تجاربنا الترفيهية والثقافية المُلهمة مع العالم، ترسيخاً لمكانة أبوظبي بوصفها وجهة متميزة تلبي تطلعات الجميع. وفيما تشكل الثقافة والسياحة العصب الرئيسي لكافة مبادراتنا، نسعى إلى وضع أبوظبي محط أنظار السياح والشركاء، وفي مقدمة اختياراتهم عند تخطيط وجهة عطلاتهم الفاخرة".

وحظيّت المنتجعات والنوادي الشاطئية المتنوعة في جزيرة السعديات باهتمام خاص من زوار المعرض. وتحتضن أبوظبي حالياً ما يزيد على 230 فندقاً ومنتجعاً. وابتداءً من نوفمبر 2023، أصبحت 28 شركة طيران دولية تعمل بكامل طاقتها من مبنى المسافرين "A " في مطار أبوظبي الدولي. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمبنى ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية تشغيل 79 طائرة في وقت واحد.



