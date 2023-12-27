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اقتصاد

الأول من يناير عطلة في الأسواق المالية بالدولة

الأول من يناير عطلة في الأسواق المالية بالدولة
27 ديسمبر 2023 14:24

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسواق المالية في الدولة ستكون في عطلة رسمية يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي للأسواق يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير2024.

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وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية؛ وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.

 

المصدر: وام
الأسواق المالية
عطلة رأس السنة
الإمارات
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