«أبوظبي للتنمية» يدشن مشروع تطوير ميناء تانيت في موريتانيا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية لها، بقيمة تبلغ حوالي 24 مليون درهم، ما يعادل (6.5 مليون دولار أميركي). كما أشرفت شركة تالك للاستثمار الإماراتية المهتمة بالاستثمار في أفريقيا وأميركا اللاتينية، على تنفيذ أعمال المشروع.

ودشن المشروع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور حمد غانم حمد المهيري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا، وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يأتي تدشين مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد في موريتانيا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرهم للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يساهم إنشاء مصنع الثلج في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا».

وأضاف، أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة، في موريتانيا، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية ساهمت في توفير فرص عمل للسكان في مختلف المناطق في موريتانيا.

من جانبه، قال مختار الحسيني لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري: إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، موضحاً أن هذه الإنجاز مكن الميناء من استقبال أكثر من 60 سفينة شهرياً، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 20 ألف طن، من السمك على مستوى الصيد الصناعي، وكمية معتبرة من إنتاج الصيد التقليدي.

وأشار إلى خطة تطوير الميناء تستهدف تعزيز دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني، وتشغيل الشباب وزيادة مداخيل ميزانية الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي بتعميم توفير السمك على كافة عواصم المقاطعات وتطوير الصيد القاري وزراعة الأسماك.

وتشكل الثروة السمكية مورداً رئيسياً هاماً لشريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ الأسماك على نحو 58% من الصادرات، ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك حوالي 900 ألف طن سنوياً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب 400 زورق صغير أو متوسط الحجم، وتعد مهنة الصيد رافداً استراتيجياً للاقتصاد، حيث يوفر القطاع 260 ألف فرصة عمل، من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة.