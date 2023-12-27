8 طروحات أولية بأسواق الإمارات في 2023

أبوظبي (وام)

شهدت أسواق المال، 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال العام 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وجمعت الطروحات الأولية الجديدة ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

وتوزعت الاكتتابات العامة في أسواق الإمارات خلال العام الجاري، بواقع 6 اكتتابات بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثِّل ارتفاعاً في عدد الاكتتابات العامة من 5 اكتتابات عامة في 2022، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي المالي وهما «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2023 و2022، استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي»، حيث تمهد الطروحات الجديدة الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الأسواق المالية في الدولة ستكون في عطلة رسمية يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضافت الهيئة في بيان أمس، أن من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي للأسواق يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير2024.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في الحكومة الاتحادية، وبعد التنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع.