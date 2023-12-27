الشرفاء لـ«الاتحاد»: «هيئة الأوراق المالية» أشرفت على 45 إدراجاً جديداً منذ 2021

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن المجلس أشرف خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023 على 45 إدراجاً جديداً في الأسواق المالية الإماراتية، الأمر الذي أضاف للأسواق المحلية قيمة سوقية جديدة تجاوزت تريليون درهم.

وأكد معاليه، أن الشركات المدرجة الجديدة توزعت على 35 شركة أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و10 شركات أدرجت في سوق دبي المالي.

وأضاف معاليه، في التقرير الصادر عن الهيئة أمس، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن المبادرات والتشريعات الجديدة والتعديلات والاقتراحات التي أوصت بها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، أسهمت في تعزيز الثقة والشفافية بالأسواق المحلية، الأمر الذي دعم زخم الاستثمار وحيوية النشاط وساعد في ارتفاع المؤشرات العامة لكل من سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي»، إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات.

وبين معالي رئيس مجلس الإدارة، أن مجلس إدارة الهيئة قدم خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 40 مبادرة ومشروعاً، وأسهم بإصدار 13 تشريعاً جديداً، وتعديل 39 تشريعاً قائماً، كما اعتمد 18 تشريعاً صادراً عن الأسواق المحلية، بما فيها بورصة دبي للذهب والسلع، ودبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، إضافة إلى العديد من المقترحات التي عززت الدور الرقابي ورفعت مستوى الشفافية في الأسواق المحلية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، فإن أسواق المال المحلية حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم جائحة كورونا التي أدت لتعثر معظم أسواق المال في العالم، وتالياً أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال المحلية منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية نوفمبر 2023:

أظهر التقرير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات بشأن المخالفات المالية المكتشفة من قبل الهيئة، أبرزها توجيه 363 إنذاراً للمخالفين، و106 تنبيهات، وفرضت 206 غرامات وقامت بإحالة 25 مخالفاً للنيابة العامة، وإلغاء 3 تراخيص، إيقاف 7 مخالفين عن التداول.

سوق أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، حيث بلغ 10671.32 نقطة؛ أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 111.51%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية سنة 2020 عند مستوى 5045.31 نقطة، بعد الإدراجات التي شهدها السوق مع انتعاش الاقتصاد المحلي.

أما فيما يخص القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت إلى نحو 2.88 تريليون درهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 287.78%، مقارنة مع مستوى القيمة السوقية عند إغلاق عام 2020، حيث كانت تبلغ 742.58 مليار درهم، وذلك بدعم من عودة زخم الإدراجات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تولي مجلس الإدارة الحالي إدارة الهيئة 35 إدراجاً جديداً، وأضافت الإدراجات الأخيرة ما يقارب 800 مليار درهم للقيمة السوقية.

سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 68.62%، حيث أغلق السوق بتاريخ 3 أكتوبر 2023 على 4201.84 نقطة أعلى مستوى للسوق منذ عام 2014 وسط الطفرة الاقتصادية التي شهدتها إمارة دبي، وذلك مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية 2020 حيث بلغ 2491.97 نقطة، وذلك بدعم من الإدراجات التي شهدها السوق ومع انتعاش الاقتصاد المحلي وازدهار القطاع العقاري والمصرفي خلال الفترة الأخيرة.

وأشرف المجلس على إدراج 8 شركات وصندوقين للمؤشرات المتداولة في سوق دبي المالي، ونقل إدراج تعاونية الاتحاد من منصة خارجية إلى السوق، وزادت الإدراجات الأخيرة القيمة السوقية بما يقارب 195.2 مليار درهم.