«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على 60% من أسهم «أفكار للاستثمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصة 60% من شركة أفكار للاستثمارات المالية والعقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتنشط أعمالها في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء الإمارات، وذلك في خطوة تمثل توسعاً كبيراً للمجموعة في قطاعي العقارات والتجزئة، ما يعزز مكانتها قوةً استثماريةً عالميةً رائدة في المنطقة.

وتُركز شركة «أفكار» في أعمالها على قطاعات مختلفة، بما فيها الاستثمار في المشاريع التجارية، وتنظيم وإدارة أنشطة وموارد الشركات والمؤسسات، وتمثيل الشركات، واستثمار وتطوير المشاريع العقارية، وتجارة التجزئة للأثاث المنزلي والمكتبي، ومواد الديكور الداخلي، وقد رسخت علامتا الشركة الرئيسيتان «2XL Home» و«OC Home» حضورهما في السوق عبر افتتاح صالات عرض جديدة وإطلاق خطط للتوسع الاستراتيجي.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «نسعى من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى إثراء محفظة مجموعتنا وتنويع أعمالها، والعمل على تطوير خطة عمل فاعلة للعام القادم، إذ ينصب جُل تركيزنا على تحقيق عائدات أعلى على الاستثمار، والمُضي قدماً في توفير فوائد وميزات إضافية لمستثمرينا».

وأضاف أن شركة «أفكار» حققت مستويات عالية من النمو، مع زيادة ملحوظة في الأصول بلغت 13%، وارتفعت إيراداتها 10% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بقوة عاملة تضم أكثر من 600 موظف، وأن عملية الاستحواذ تجسد التزام المجموعة الثابت بتنويع محفظة أعمالها في قطاعي العقارات والتجزئة، وتتويجاً لحضور «أفكار» القوي في السوق ونموها المطرد في كبرى الأسواق الإقليمية.

وقال: «تمضي مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» قدماً، خلال العام 2024، في رؤيتها الاستراتيجية القائمة على ترسيخ التزامها بالاستثمار في قطاعات ذات نمو مرتفع وعائدات مجدية وتنويع مجالات أعمالها».