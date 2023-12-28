الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023



أبوظبي (وام)

كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، متخطية توقعات العام 2022 بأكمله.

وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة «كامكو إنفست»، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 171.6 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1% على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.

وأشار التقرير إلى استحواذ دبي على نسبة 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57% تقريباً على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، بدعم رئيس من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة، ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي قفزت بنسبة 56% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ليسهم بذلك أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار.

في سياق آخر، أوضح تقرير كامكو إنفست أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق، وشهدت مكاسب قوية خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري.

ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2% متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي بنسبة 32.9% وأبوظبي بنحو 29% والسعودية 21.4%.